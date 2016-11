Beurzen in de ban van verkiezingen VS

AMSTERDAM - De beurshandel staat deze week vrijwel volledig in het teken van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een keuze voor Donald Trump aanstaande dinsdag zal ongetwijfeld veel onrust zaaien in de markten, terwijl een overwinning van Hillary Clinton naar verwachting met gematigde opluchting zal worden ontvangen.

Door ANP - 6-11-2016, 16:10 (Update 6-11-2016, 16:10)

De afgelopen week zette de hernieuwde opmars van Trump in de peilingen aandelenbeurzen wereldwijd onder druk. Beleggers zijn bezorgd over de onvoorspelbare gevolgen als de Republikein daadwerkelijk het Witte Huis mag betreden. Van Clinton wordt daarentegen een redelijk stabiele voortzetting van het huidige beleid verwacht.

De campagne van Trump kreeg ruim een week geleden een impuls door de aankondiging van een nieuw FBI-onderzoek naar e-mails die Clinton als minister van Buitenlandse Zaken vanaf een privé server verstuurde. De vastgoedmagnaat heeft volgens de meeste polls desondanks nog altijd de kleinste kans om de 45e president van de Verenigde Staten te worden.

Graadmeter

In de aanloop naar de verkiezingen zochten beleggers massaal hun heil in cash en veilig geachte beleggingen als goud. De graadmeter voor de kwetsbaarheid van aandelenmarkten (de Vix-index) liep daarbij op tot het hoogste punt sinds het brexit-referendum. Gezien de 'risk off'-houding van beleggers lijken grote uitslagen op de beurzen maandag en dinsdag vrijwel uitgesloten.

Naast het verkiezingsgeweld loopt het kwartaalcijferseizoen nog door. In Amsterdam krijgen beleggers daarbij verspreid over de week onder meer de resultaten van AEX-fondsen ArcelorMittal, SBM Offshore, Aegon, Altice en Boskalis voorgeschoteld. Tankopslagbedrijf Vopak opent samen met Midkappers PostNL en Aperam het bal maandag. Daarnaast staat nog een handvol middelgrote en kleinere fondsen op de rol.

Cijferseizoen

Elders in Europa worden cijfers van onder andere Ryanair, Solvay, Adecco, Siemens en Carlsberg verwacht. In de VS is het cijferseizoen grotendeels voorbij, al openen deze week nog toonaangevende bedrijven als Walt Disney en Macy's de boeken van het afgelopen kwartaal.

Op de economische agenda staan onder meer cijfers over de Duitse industrie (maandag en dinsdag) en de winkelverkopen in de eurozone (maandag). In de VS wordt vrijdag de meest recente stand van het consumentenvertrouwen gemeld, terwijl het CBS donderdag met de Nederlandse inflatie van vorige maand komt.