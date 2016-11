Bpost wil PostNL overnemen

AMSTERDAM - Het Belgische postbedrijf Bpost wil zijn Nederlandse branchegenoot PostNL overnemen. Het heeft een ,,vriendelijk voorstel'' gedaan om met elkaar te gaan praten, zo bleek zondagavond.

Door ANP - 6-11-2016, 22:16 (Update 6-11-2016, 22:37)

Concreet wil Bpost 5,65 euro per aandeel op tafel leggen voor PostNL, deels in aandelen en deels in contanten. Dat komt neer op een overnamesom van circa 2,5 miljard euro. Bpost benadrukt dat er alleen een concreet bod zal volgen als de raad van bestuur en de raad van commissarissen akkoord gaan met het voorstel.

,,Bpost is volledig overtuigd van de strategische meerwaarde van het samengaan van PostNL en Bpost'', aldus een verklaring. De twee zouden gezamenlijk ,,een van de leidende spelers worden in Europa, met meer dan 28 miljoen potentiële klanten in Nederland en België". PostNL kon nog niet reageren, het bedrijf komt maandag met een tussentijds handelsbericht over het derde kwartaal naar buiten.

Enkele dagen terug, toen mogelijke hernieuwde interesse van Bpost in PostNL uitlekte, gaf PostNL aan ,,onaangenaam verrast'' te zijn en te vertrouwen in de eigen zelfstandige strategie. In mei liep een poging van Bpost om PostNL over te nemen op niets uit. Het Belgische bedrijf zou toen tussen 5 en 6 euro per aandeel hebben geboden voor PostNL.

Het Belgische bedrijf spreekt zondagavond van mogelijk 3200 extra voltijdse banen op middellange termijn, ,,grosso modo gelijk verdeeld tussen Nederland en België". Bpost maakt zich verder sterk voor een innovatiecentrum in Nederland, het handhaven van het merk PostNL en het behouden van het Nederlandse hoofdkantoor in Den Haag. Het hoofdkantoor van de groep, dus de twee samen, zou in Brussel komen te staan.

Overigens zouden de aandeelhouders van PostNL in het fusiebedrijf een belang hebben van 21 procent. Het belang van de Belgische staat in Bpost zou verwateren van de huidige 51 procent naar 40 procent.

Het aandeel PostNL sloot vrijdag op 4,71 euro.