ANP Bpost ziet grote voordelen in overname

BRUSSEL - Bpost ziet grote voordelen voor alle betrokkenen bij zijn voorgenomen overname van PostNL. Dat zei bestuursvoorzitter Koen Van Gerven maandag in een toelichting op het voorgenomen bod van het Belgische postbedrijf.

Door ANP - 7-11-2016, 11:11 (Update 7-11-2016, 11:11)

Bpost liet zondagavond weten opnieuw van plan te zijn een overnamebod op PostNL te doen, na de mislukte toenaderingspoging van eind mei. Als het bestuur van PostNL zich erin kan vinden heeft het Belgische bedrijf in totaal 2,5 miljard euro over voor de overname, deels in contanten en deels in aandelen.

,,Samen zijn we beter gewapend in de strijd tegen de krimpende postmarkt'', aldus de topman van het Belgische bedrijf. ,,We vullen elkaar aan, met slechts een beperkte overlap. Dat betekent dat er geen significante ontslagen zullen vallen.''

Bpost verwacht dat het beoogde fusiebedrijf kan groeien op het gebied van pakketbezorging. Daardoor zouden zo'n 3200 nieuwe banen kunnen ontstaan, gelijk verdeeld over Nederland en België.