ANP Beleggers blij dat Clinton vrijuit gaat

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag met duidelijke winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat de FBI geen reden ziet de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton te vervolgen voor het versturen van e-mails via een privéserver. PostNL was in Amsterdam een opvallende stijger na een hernieuwde overnamepoging door het Belgische Bpost.

Door ANP - 7-11-2016, 17:52 (Update 7-11-2016, 18:11)

De AEX-index op het Damrak sloot 1,8 procent hoger op 448,22 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 643,92 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er 1,7 tot 1,9 procent bij.

De financiële markten zijn al dagen in de ban van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Door het bericht over Clinton lijkt de kans op een door veel beleggers gevreesde overwinning van de onvoorspelbare Donald Trump weer iets kleiner geworden. Een overwinning van Clinton wordt als gematigd positief gezien voor de financiële markten, omdat van haar een redelijk stabiele voortzetting van het huidige beleid wordt verwacht.

PostNL

PostNL was met een winst van 3,8 procent de sterkste stijger in de MidKap. Bpost heeft naar eigen zeggen een ,,vriendelijk voorstel'' gedaan om weer met elkaar te gaan praten. Bpost wil 5,65 euro per aandeel op tafel leggen voor PostNL, wat neerkomt op in totaal circa 2,5 miljard euro. Het Belgische postbedrijf sloot in Brussel 0,5 procent lager.

De AEX werd aangevoerd door staalconcern ArcelorMittal dat 4,2 procent won. Vopak, dat met een kwartaalupdate kwam, sloot als enige AEX-fonds in het rood. Het aandeel verloor 1,3 procent. Bij de kleinere fondsen verloor Heijmans bijna 5 procent, na een adviesverlaging door ING.

Tesco

Het aandeel van de Britse supermarktketen Tesco verloor in Londen 1,1 procent. Tesco Bank, de financiële tak van Tesco, maakte bekend dat het doelwit was van een cyberaanval. Daarbij is geld gestolen van circa 20.000 rekeningen. De Britse bank HSBC sloot krap 5 procent hoger na een kwartaalupdate. Ook het kwartaalbericht van Ryanair (plus 5,4 procent) werd positief ontvangen.

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena won in Milaan 22 procent. Speculaties over investeerders die de in nood verkerende bank willen bijstaan, stuwden het aandeel.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent naar 44,37 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder bij 45,63 dollar per vat. De euro werd voor 1,1036 dollar verhandeld, tegen 1,1122 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.