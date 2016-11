Rutte: serieuze vragen bij bod op PostNL

GENT - Het kabinet heeft ,,echt serieuze vragen’’ bij het voorgenomen bod van Bpost op PostNL. Volgens premier Mark Rutte is PostNL een ,,efficiënt werkend bedrijf dat goed zelfstandig voort kan bestaan’’.

Door ANP - 7-11-2016, 20:48 (Update 7-11-2016, 20:48)

Een andere reden om er ,,heel goed’’ naar te kijken is dat Nederland het postbedrijf de overgang heeft laten maken van een staatsbedrijf naar een privaat bedrijf, aldus Rutte. ,,Een overname waarbij het bedrijf toch weer een overheid als grootaandeelhouder zou krijgen, zou in onze ogen een stap in de verkeerde richting zijn. Dus wij houden het zeer nauwlettend in de gaten en daar hebben we goede contacten over met onze Belgische collega’s.''

Rutte tekende aan dat PostNL een beursgenoteerd bedrijf is en dat het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders is om over een bod een besluit te nemen.

De Belgische overheid heeft nu 51 procent van Bpost in handen. Dat zou na de overname 40 procent zijn.