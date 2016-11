Nieuwe naam voor pistolenmaker Smith & Wesson

SPRINGFIELD - De beroemde Amerikaanse pistolenfabrikant Smith & Wesson wil zich omdopen in American Outdoor Brands. Het 164 jaar oude bedrijf hoopt zo duidelijk te maken dat het meer te bieden heeft dan wapens alleen.

Door ANP - 8-11-2016, 17:01 (Update 8-11-2016, 17:01)

De naam Smith & Wesson blijft wel bestaan voor de vuurwapentak, die nog altijd goed is voor 90 procent van de inkomsten van het bedrijf. De nieuwe naam moet echter meer mogelijkheden bieden voor groei op het gebied van buitensporten, bijvoorbeeld via de zaklampen en boomzagen die nu al worden geleverd.

Smith & Wesson werd in 1852 opgericht door Horace Smith en Daniel B. Wesson en vergaarde zijn roem in de negentiende eeuw als eerste producent van revolvers. Aandeelhouders van het bedrijf stemmen op 13 december over de nieuwe naam, die op 1 januari moet worden doorgevoerd.