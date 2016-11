Ierland gaat Apple-besluit Brussel aanvechten

DUBLIN - Ierland gaat in beroep tegen het besluit van de Europese Commissie om het land 13 miljard euro aan belastingen en rente terug te laten vorderen van Apple. Volgens de Ierse minister van Financiën Michael Noonan wordt de procedure bij het Europese Hof in Luxemburg woensdag in gang gezet.

Door ANP - 8-11-2016, 22:12 (Update 8-11-2016, 22:12)

In september hadden diverse Ierse ministers, onder wie Noonan, al gezegd het besluit te willen aanvechten. Maar andere leden van het kabinet vonden toen nog dat Ierland zich op die manier te veel zou opstellen als voorvechter van de belangen van Apple. Het heeft even geduurd voor er overeenstemming was.

Apple genoot volgens Brussel jarenlang belastingvoordeel in Ierland terwijl dat verboden is onder de EU-regels voor staatssteun. De Amerikaanse technologiegigant heeft al sinds 1980 een fabriek in het Ierse Cork. Daar worden tegenwoordig iMac-computers gemaakt, maar de vestiging stelt het bedrijf ook in staat te profiteren van de lage bedrijfsbelasting in het land.