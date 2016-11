Wall Street wacht verkiezingsuitslag af

NEW YORK - De beurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Beleggers waren in afwachting van de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en leken voor te sorteren op een overwinning van Hillary Clinton.

Door ANP - 8-11-2016, 22:23 (Update 8-11-2016, 22:23)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 18.332,43 punten. De S&P 500 steeg eveneens 0,4 procent, naar 2139,53 punten. Schermenbeurs Nasdaq won 0,5 procent tot 5193,49 punten.

De afgelopen week hielden de verkiezingen de financiële wereld al in de greep. Toen de onberekenbare Donald Trump in aanloop naar Election Day sterk opkwam in de peilingen, leidde dat tot onrust op de financiële markten. Maandag zorgde het nieuws dat het onderzoek naar de e-mails van Clinton geen vervolg krijgt juist voor flinke koerswinsten.

Hertz

Een aantal bedrijven viel dinsdag in negatieve zin op. Zo zag autoverhuurder Hertz meer dan een vijfde van zijn beurswaarde verdampen, nadat het een enorme winstdaling over het afgelopen kwartaal had gepresenteerd. Hertz schreef fors af op de waarde van zijn auto's en zette stevig het mes in de winstverwachting voor dit jaar.

Farmaceut Valeant leverde eveneens ruim een vijfde van zijn waarde in. Een afschrijving op dochteronderneming Salix drukte het bedrijf afgelopen kwartaal in de rode cijfers, terwijl de omzet met meer dan een tiende kelderde. Tot overmaat van ramp zag Valeant zich genoodzaakt de winstverwachting voor dit jaar te verlagen.

Prognoses

Apothekersbedrijf CVS Health verloor een kleine 12 procent, nadat het met een tegenvallende prognoses voor komende jaren was gekomen. Ook de kwartaalresultaten die huizenbouwer DR Horton publiceerde, stelden teleur. De winst zat weliswaar in de lift, maar steeg lang niet zo sterk als analisten in doorsnee hadden ingecalculeerd. Het aandeel noteerde meer dan 5 procent lager.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent naar 44,68 dollar. Brentolie werd 0,9 procent goedkoper en bracht per vat 45,73 dollar op. De euro werd verhandeld voor 1,1016 dollar, tegen 1,1040 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.