Nederlandse industrie produceert meer

ANP Nederlandse industrie produceert meer

DEN HAAG - De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,4 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De stijging is wat groter dan in augustus.

Door ANP - 9-11-2016, 6:50 (Update 9-11-2016, 6:50)

Al twaalf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst. Dat is volgens het statistiekbureau te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s en vrachtwagens.

Ook de productie van de rubber- en kunststof-, de chemische en de machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische, de elektrische-apparaten en de metaalproductenindustrie kromp daarentegen.