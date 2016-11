Goud en bitcoin in trek na winst Trump

AMSTERDAM - De prijzen van onder meer goud, andere edelmetalen en bitcoins zitten woensdag na de verkiezingswinst van Donald Trump in de Verenigde Staten flink in de lift. Investeerders en spaarders zoeken een veilige bestemming voor hun geld, in reactie op de onzekerheid over onder meer het economisch beleid van Trump.

Door ANP - 9-11-2016, 11:39 (Update 9-11-2016, 11:39)

De stijging van de prijs van goud, een belangrijke vluchthaven voor investeerders in tijden van onzekerheid, piekte op 4,8 procent, de grootste toename sinds het brexitreferendum eind juni. Ook zilver, koper en aluminium stegen sinds ongeveer middernacht, toen de voorsprong van Trump in de voorlopige uitslagen duidelijk werd, enkele procenten in waarde.

Ook andere alternatieve beleggingen zoals de digitale munt bitcoin werden meer waard. De waarde van de bitcoin steeg van krap 645 euro naar 662 euro.