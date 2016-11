Brussel somberder over Nederlandse economie

BRUSSEL - De Nederlandse economie groeit zowel dit jaar als volgend jaar met 1,7 procent. Dat is althans de verwachting van de Europese Commissie, die woensdag haar najaarsramingen heeft gepubliceerd. Brussel is daarmee pessimistischer dan in mei, toen voor 2017 nog een groei van 2 procent werd voorspeld.

9-11-2016

De lagere schatting komt niet als een grote verrassing, gezien het Britse brexit-referendum dat sinds de vorige raming de economische vooruitzichten flink onderuit heeft gehaald. Voor 2018 voorziet de Europese Commissie een groei van de Nederlandse economie met 1,8 procent.

De inflatie in ons land, die dit jaar nog beperkt blijft tot 0,1 procent, trekt naar verwachting volgend jaar aan tot 1 procent. Het jaar daarop wordt het leven in Nederland naar schatting 1,1 procent duurder. De werkloosheid daalt geleidelijk van 6,1 procent dit jaar naar 5,4 procent in 2018.

De Nederlandse overheid zal volgens de Europese Commissie de komende jaren verdere stappen zetten richting begrotingsevenwicht. Het begrotingstekort daalt naar verwachting van 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar, naar 0,3 procent in 2017 en 0,1 procent in 2018.