Duitse automakers bezorgd over winst Trump

WOLFSBURG - De topmannen van Volkswagen, Daimler en BMW hebben lichtelijk bezorgd gereageerd op de overwinning van Donald Trump. De bestuurders van de Duitse autobouwers vrezen onder meer voor nieuw Amerikaans beleid en voor de afwikkeling van dieselgate.

Door ANP - 9-11-2016, 12:49 (Update 9-11-2016, 12:49)

Volkswagen-baas Matthias Müller zei tegen de Duitse krant Handelsblatt te hopen dat de Amerikaanse onderhandelingen over de afwikkeling van het dieselschandaal niet negatief worden beïnvloed. Volkswagen heeft miljarden opzijgezet voor aanpassingen aan auto's met sjoemelsoftware, boetes en schadeclaims.

Dieter Zetsche van Mercedes-moederbedrijf Daimler gaf aan dat hij zal proberen met een open blik naar het beleid van Trump te kijken. ,,Maar dat er na de verkiezing de nodige dosis scepsis is mag duidelijk zijn."

Topman Harald Krüger van BMW, dat een fabriek heeft in de VS, benadrukte het belang van ,,open wereldhandel'' voor alle drie de Duitse autobouwers. De bedrijven zouden last kunnen hebben van de maatregelen die de handel inperken waarover Trump tijdens de verkiezingsstrijd repte.