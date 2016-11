AEX sluit hoger na hectische Trump-sessie

ANP AEX sluit hoger na hectische Trump-sessie

AMSTERDAM - De Europese beurzen zijn woensdag, na een hectische sessie, met flinke winsten de handel uitgegaan. De overwinning van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zorgde in eerste instantie voor een zeer nerveuze stemming bij beleggers en dieprode koersborden. Trumps verzoenende overwinningstoespraak haalde echter de rauwe randen van de handelssessie af. Plussen op Wall Street stuwden het sentiment verder.

Door ANP - 9-11-2016, 17:49 (Update 9-11-2016, 17:50)

De AEX-index sloot uiteindelijk met een winst van 0,9 procent op 454,36 punten. De MidKap eindigde met een plus van 0,4 procent op 645,94 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden eerder verliezen eveneens omgebogen in winsten van 1,1 tot tot 1,6 procent.

Heineken was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen op het Damrak met een min van 2,2 procent. De bierbrouwer is sterk vertegenwoordigd in Mexico, waar het presidentschap van Trump naar verwachting nadelig zal uitpakken.