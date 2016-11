ACM beboet pandhuizen

AMSTERDAM - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt zeven pandhuizen van de franchiseketen Cash Converters boetes op van in totaal 437.500 euro. Dat maakte de toezichthouder donderdag bekend.

Door ANP - 10-11-2016, 7:24 (Update 10-11-2016, 7:24)

De pandhuizen hebben consumenten een rente gerekend van 9 procent per maand, terwijl ze niet meer dan 4,5 procent per maand mogen vragen. Het gaat om Cash Converters in Den Haag, Arnhem, Enschede, Rotterdam-Centrum, Rotterdam-Zuid, Schiedam en Utrecht.

Mensen kunnen, als ze contant geld nodig hebben, bij een pandhuis een voorwerp in onderpand geven. In ruil daarvoor krijgen ze contant geld. Als zij het voorwerp weer terug willen, moeten zij het bedrag dat zij ontvingen met rente terugbetalen. Dat mag sinds juli 2015 niet meer zijn dan 4,5 procent per maand. Ook mogen er geen andere kosten berekend worden.