Stevig herstel op Aziatische beurzen

TOKIO - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten herstelden donderdag van de stevige klappen die een dag eerder werden opgelopen, toen de nog naderende Amerikaanse verkiezingswinst van Donald Trump de koersen deed kelderen. Onverwacht positieve handelssessies in Europa en vooral de Verenigde Staten maakten ook Aziatische beleggers minder nerveus.

Door ANP - 10-11-2016, 7:34 (Update 10-11-2016, 7:34)

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio steeg 6,7 procent tot 17.344,42 punten. Bedrijven die een dag eerder flink onderuit gingen, waardoor miljarden aan beurswaarde verdampte, hoorden nu bij de winnaars. Zo gingen Toyota (plus 6 procent), Mazda (plus 4,8 procent) en Nintendo (plus 6,5 procent) sterk omhoog.

In Europa en de VS verdwenen de grootste zorgen over Trump woensdag op de beurzen als sneeuw voor de zon. Beleggers vonden daarbij steun in de verzoenende toon van de overwinningsspeech van de nieuwe president en in zijn beloftes voor grote investeringen in de Amerikaanse infrastructuur.

In Hongkong won de Hang Seng donderdag tussentijds 2 procent. De All Ordinaries in Sydney dikte met 3,3 procent aan, terwijl de Kospi in Seoul 2,2 procent steeg.