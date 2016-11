Besparingen en koerswinsten stuwen winst Aegon

AMSTERDAM - Aegon heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van 358 miljoen euro, tegen een verlies van bijna dezelfde omvang een jaar eerder. Dat maakte de verzekeraar donderdag bekend.

Door ANP - 10-11-2016, 7:53 (Update 10-11-2016, 7:53)

Aegon boekte in het derde kwartaal een onderliggende brutowinst van 461 miljoen euro. Dat was 7 procent minder dan een jaar eerder, maar duidelijk meer dan analisten hadden voorspeld. De verzekeraar profiteerde daarbij van bezuinigingen en gunstige ontwikkelingen op de aandelenmarkten, terwijl de lage rente en hoge claims in de VS een rem zetten op de groei.

De kapitaalbuffer van Aegon bleef min of meer stabiel ten opzichte van de voorgaande drie maanden. De zogeheten Solvency II-ratio kwam vorig kwartaal uit op 156 procent, tegen 158 procent in het tweede kwartaal.