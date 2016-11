Financiële fondsen in trek op beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen staan donderdag aan het einde van de ochtend op duidelijke winst. Vooral financiële fondsen deden het goed, speculerend op soepelere regelgeving in de Verenigde Staten na de verkiezingswinst van Donald Trump. In Amsterdam schoot verzekeraar Aegon extra omhoog na publicatie van kwartaalcijfers.

Door ANP - 10-11-2016, 11:58 (Update 10-11-2016, 11:58)

De AEX-index stond omstreeks 11.45 uur 0,6 procent hoger op 456,91 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 654,55 punten. De indices in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,3 procent.

Aegon won bij de hoofdfondsen op het Damrak ruim 13 procent en was daarmee met afstand de grootste stijger. Besparingen en koerswinsten stuwden de winst van de verzekeraar in het derde kwartaal. Daardoor kwam het nettoresultaat uit op 358 miljoen euro, tegen een verlies van bijna dezelfde omvang een jaar eerder.

Verzekeraars

Ook andere verzekeraars en banken in de AEX deden het goed. ING, ABN AMRO en NN stegen 2,3 tot 2,6 procent. In Londen stegen RBS, Barclays en Prudential 5,6 tot 6,5 procent. Deutsche Bank en Commerzbank wonnen in Frankfurt 5 procent en in Parijs kregen Société Générale en Axa er 4 tot 5,5 procent bij.

Bij de overige bedrijven werden cijfers van SBM Offshore beloond met een plus van 3,3 procent. De onderneming zag de omzet het afgelopen kwartaal met bijna een kwart dalen, maar analisten zagen bemoedigende signalen in het handelsbericht. De maritiem dienstverlener aan de olie- en gasindustrie heeft wel nog steeds te maken met een lage orderontvangst.

Refresco

Bij de middelgrote fondsen ging sap- en frisdrankbottelaar Refresco 4,8 procent omhoog na melding van een stijgende winst en omzet in het afgelopen kwartaal. Lijstaanvoerder in de MidKap was OCI met een plus van bijna 10 procent na positieve uitlatingen van analisten.

In Frankfurt steeg Siemens na een goed ontvangen handelsbericht 5 procent, naar het hoogste koersniveau sinds 2000. Zalando zakte 2 procent na kwartaalcijfers. Zurich Insurance won in Zürich 2,4 procent na kwartaalcijfers.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde donderdag 0,1 procent naar 45,23 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder en bracht per vat 46,67 dollar op. De euro was 1,0895 dollar waard tegenover 1,0940 dollar bij het slot van de Europese beurzen.