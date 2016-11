IEA voorziet hogere olieproductie

PARIJS - De olieproductie in landen die geen deel uitmaken van oliekartel OPEC stijgt volgend jaar aanzienlijk harder dan eerder gedacht. Dat voorspelde energiedenktank IEA donderdag.

Door ANP - 10-11-2016, 13:29 (Update 10-11-2016, 13:29)

Het agentschap verwacht dat de productie in de landen buiten de OPEC met bijna 500.000 vaten per dag zal toenemen. Daarmee zou de groei zo'n 110.000 vaten groter zijn dan vorige maand nog werd voorspeld. Dit jaar neemt de productie nog met ongeveer 900.000 vaten per dag af.

De sterk groeiende productie in landen als Rusland, Brazilië en Kazachstan stelt de veertien leden van de OPEC, onder aanvoering van Saudi-Arabië, voor steeds grotere problemen. Het kartel van olie-exporteurs probeert al tijden om onderling afspraken te maken over een bevriezing van de productie, om de sterk gedaalde olieprijs te ondersteunen.