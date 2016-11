Europese beurzen in de min

ANP Europese beurzen in de min

AMSTERDAM - De Europese beurzen stonden vrijdag tegen het eind van de ochtend in het rood. De oplopende rente op staatsleningen zorgde voor een wat nerveuze stemming onder beleggers. Ook de lagere olieprijs drukte het sentiment. In Amsterdam maakte het aandeel PostNL een flinke duikeling, nadat het postbedrijf had laten weten het ,,ongevraagde en voorwaardelijke'' overnamebod van zijn Belgische branchegenoot Bpost af te wijzen.

Door ANP - 11-11-2016, 12:05 (Update 11-11-2016, 12:05)

De AEX-index noteerde rond 11.45 uur 1,1 procent lager op 445,18 punten. De MidKap ging 1,3 procent achteruit tot 638,33 punten. De graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen zakten 0,3 procent tot 1,2 procent.

PostNL zei niet in te zullen gaan op de hernieuwde avances van Bpost. Beleggers zetten het aandeel daarop 5,3 procent lager bij de middelgrote fondsen. Bpost daalde in Brussel 0,4 procent.

Altice

In de AEX stond Altice onderaan. De kabelaar noteerde 2,7 procent lager, wegens tegenvallende kwartaalcijfers. Altice behaalde afgelopen kwartaal meer winst op een omzet die gelijk was aan die in dezelfde periode vorig jaar. Ook Boskalis, dat 0,2 procent won, gaf beleggers een update over de afgelopen periode. De baggeraar en maritiem dienstverlener bleef bij de verwachting dat de operationele winst in de tweede helft van het jaar het resultaat van de eerste zes maanden zal benaderen.

Het zwaarwegende AEX-fonds Shell stond eveneens flink in het rood. Het olie- en gasbedrijf zakte meer dan 2 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,6 procent naar 43,98 dollar. Brentolie werd 1,2 procent goedkoper en bracht per vat 45,29 dollar op.

ABN AMRO

Van de hoofdfondsen op het Damrak trok ook ABN AMRO de aandacht. De bank stuurt zo'n 15.000 particuliere klanten die buiten Europa wonen weg. Het aandeel noteerde 0,7 procent in de min. Koploper in de AEX was vastgoedfonds Unibail-Rodamco, dat 1,6 procent won.

Takeaway.com kreeg er verder 3,4 procent bij. De etenbestelsite heeft in het derde kwartaal 45 procent meer bestellingen binnengekregen. Apparatenfabriek Nedap won meer dan 4 procent. Het bedrijf voorziet dit jaar een winststijging met ongeveer een vijfde tot een kwart.

Allianz

In Frankfurt was Allianz in trek, met een plus van 2,2 procent. De grootste verzekeraar van Europa boekte afgelopen kwartaal fors meer winst, geholpen door betere prestaties van onder meer zijn levens- en gezondheidsverzekeringstak. Het Duitse energieconcern RWE zakte anderzijds ruim 4 procent door tegenvallende resultaten van ecostroomdochter Innogy.

De euro was 1,0870 dollar waard, tegen 1,0875 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.