Iran verhoogde olieproductie

TEHERAN - Iran heeft zijn olieproductie afgelopen maand verder opgevoerd. Door dagelijks 210.000 vaten olie extra op te pompen, kwam de productie op het hoogste niveau uit sinds sancties tegen het land zijn opgeheven. Iran was in oktober goed voor 3,9 miljoen vaten olie per dag.

Door ANP - 11-11-2016, 13:10 (Update 11-11-2016, 13:10)

De productieverhoging van Iran was sterker dan waar de leden van oliekartel OPEC van uitgingen. Onlangs werd na lange onderhandelingen een voorlopig akkoord bereikt over een inperking van de productie door OPEC-leden. De olie-overvloed zette de prijzen de afgelopen jaren flink onder druk. De OPEC-landen hopen het akkoord eind november definitief te bekrachtigen.

Iran wil een uitzonderingspositie bij de inperking van de productie, omdat het land naar eigen zeggen nog moet bekomen van de jarenlange restricties. Ook Irak zegt gespaard te moeten worden vanwege de problemen in het land. Daarmee blijft de vraag boven de markt hangen of de bedrijven überhaupt tot een akkoord zullen komen.