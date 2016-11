Wall Street eindigt onstuimige week in rust

NEW YORK - De beursgraadmeters in New York schommelden vrijdag rond de slotstanden van de voorgaande dag. Beleggers namen een adempauze na de opmars van de afgelopen week. Daarin leek eerst te worden voorgesorteerd op een overwinning van Hillary Clinton bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarna de markten ook prima bleken te kunnen leven met de keuze voor Donald Trump.

Door ANP - 11-11-2016, 21:45 (Update 11-11-2016, 21:45)

De Dow-Jonesindex noteerde ruim een half uur voor het slot nagenoeg onveranderd op 18.811 punten. De verzameling van dertig hoofdfondsen kende met een winst van 5 procent de beste week in vijf jaar en bereikte daarbij op donderdag een nieuwe recordstand. De brede S&P 500 zakte vrijdag 0,3 procent naar 2160 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent naar 5223 punten.

Walt Disney voerde de Dow Jones aan met een winst van 3,2 procent. Het entertainmentbedrijf haalde afgelopen boekjaar een recordwinst dankzij kaskrakers als de nieuwe Star Wars. In het laatste kwartaal vielen de resultaten analisten wat tegen, maar Disney beloofde verbetering in de komende tijd.

Oliebedrijven

Oliebedrijven Chevron en ExxonMobil hoorden met minnen van 1 à 2 procent bij de grotere verliezers in de Dow, mede door de stevige daling van de olieprijs. Nieuwe zorgen over het overaanbod aan olie en de opmars van de dollar zetten de prijs van een vat Amerikaanse olie ruim 3 procent lager op 43,25 dollar.

Banken waren weer in trek op Wall Street, in de verwachting dat Trump samen met het door de Republikeinen gedomineerde Congres regels voor de financiële sector zal versoepelen. Goldman Sachs stond met een plus van 1,1 procent in de bovenste regionen van de Dow Jones en zorgde daarmee voor een passend slot van de beste week voor bankaandelen sinds 2009.

Onder de bedrijven die met kwartaalcijfers kwamen, viel chipmaker Nvidia op, met een koerswinst van 30 procent. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en voorspelde die positieve lijn voorlopig vast te kunnen houden.

Alibaba

Gunstige berichten van het Chinese internetwinkelbedrijf Alibaba over de verkopen op de in China populaire Singles Day hielpen het aandeel van het bedrijf niet vooruit. Alibaba zakte 1,4 procent, ondanks de melding van een recordomzet op de jaarlijkse feestdag ter ere van het vrijgezellenbestaan.

De euro werd voor 1,0850 dollar verhandeld, tegen 1,0840 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.