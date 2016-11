Werkonderbrekingen bij KLM opgeschort

ANP Werkonderbrekingen bij KLM opgeschort

SCHIPHOL - De vakbond VNC gaat weer om de tafel zitten met KLM en heeft daarom in de nacht van vrijdag op zaterdag besloten voorlopig te stoppen met werkonderbrekingen.

Door ANP - 12-11-2016, 8:34 (Update 12-11-2016, 8:35)

Volgens een woordvoerder van de VNC is de KLM met een nieuw voorstel gekomen om bezuinigingen in te voeren. ,,Daar zit eindelijk iets in waar zowel wij als KLM iets aan hebben.

Tot nu toe kwam de KLM alleen maar met dictaten.'' Over de inhoud van het voorstel wil de VNC-man niets zeggen.

Zaterdag zouden er weer werkonderbrekingen zijn. Die gaan nu niet door. Ook de FNV-bond ziet er vanaf en gaat het voorstel bespreken. De KLM kan daardoor de dienstregeling gewoon uitvoeren. De luchtvaartmaatschappij zegt verheugd te zijn dat de acties zijn opgeschort.