Duitse fiscus verstrekt België gestolen info

ANP Duitse fiscus verstrekt België gestolen info

BRUSSEL - De Belgische fiscus heeft een groot aantal gegevens van Belgen met bankrekeningen in Luxemburg in handen gekregen. Het gaat om ruim 49.000 rekeningnummers die zijn gestolen bij de Luxemburgse Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), aldus zakenkrant De Tijd zaterdag. De Duitse belastingdienst droeg de data over.

Door ANP - 12-11-2016, 14:03 (Update 12-11-2016, 14:03)

,,We hebben de gegevens op 30 september gekregen van de Duitse belastingadministratie. Onze onderzoekers zijn de data al enkele weken aan het analyseren", aldus de Belgische minister van Financiën Johan van Overtveldt.

Eerder speelde de Duitse belastingdienst, die de data had gekocht, ook al gegevens door aan België. Maar die bleken gecodeerd en anoniem te zijn. Nu is er wel sprake van familienamen en woonplaatsen. Eind september kreeg Nederland 4400 gegevens van Nederlandse BCEE-klanten.