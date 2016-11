Miljardenschikking Toyota in roestzaak VS

ANP Miljardenschikking Toyota in roestzaak VS

NEW YORK - Toyota is een schikking van 3,4 miljard dollar overeengekomen met Amerikaanse eigenaars van roestende Toyota's. Een groep Toyota-rijders was een gezamenlijke rechtszaak begonnen tegen de Japanse automaker, omdat hun wagens zo erg konden roesten dat ze het konden begeven.

Door ANP - 13-11-2016, 13:37 (Update 13-11-2016, 13:37)

De schikking betreft 1,5 miljoen pick-uptrucks en SUV's van de types Tacoma, Tundra en Sequoia. Toyota houdt de wagens de komende twaalf jaar in de gaten en vervangt waar nodig delen van het chassis. Eigenaars die zelf al hun auto hebben laten repareren krijgen de kosten vergoed. De fabrikant heeft in de schikking geen schuld of fouten bekend.

De in de VS gefabriceerde modellen worden niet in Nederland verkocht.