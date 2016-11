'Citigroup verhuist 900 banen naar Dublin'

LONDEN - Citigroup werkt aan een verhuizing van een deel van zijn activiteiten uit Londen naar Dublin. De Amerikaanse bank zou op zoek zijn naar kantoorruimte in de Ierse hoofdstad voor zo'n negenhonderd medewerkers. Dat schrijft de Sunday Times op basis van ingewijden.

13-11-2016

De verhuisplannen hebben te maken met de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De top van Citigroup zou al in Dublin zijn geweest om onder meer het politieke klimaat te peilen.

In aanloop naar het brexitreferendum op 23 juni gaven meerdere bedrijven in de omvangrijke Londense financiële sector aan een gehele of gedeeltelijke verhuizing te overwegen als het zo ver zou komen. Daarbij werd ook Amsterdam vaak als mogelijke uitwijkplaats genoemd.