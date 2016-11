Samsung trekt knip voor audiospecialist

SEOUL - Techreus Samsung neemt de Amerikaanse specialist in audiosystemen voor de auto Harman International over. Het Zuid-Koreaanse concern is bereid 8 miljard dollar voor het bedrijf te betalen, zo werd maandag bekendgemaakt. De deal wordt naar verwachting medio volgend jaar afgerond.

Door ANP - 14-11-2016, 8:55 (Update 14-11-2016, 8:55)

's Werelds grootse smartphonefabrikant wil met de overname van Harman grote stappen zetten op het gebied van audiosystemen en internettoepassingen in auto's. Harman haalt circa 65 procent van zijn omzet uit apparatuur voor auto's. Samsung betaalt aandeelhouders van Harman een premie van 28 procent op de slotkoers van het aandeel op vrijdag.

Harman is onder meer eigenaar van de merken Infinity en JBL. Vorig jaar kocht het bovendien de auto-audiodivisie van het beroemde merk Bang & Olufsen.