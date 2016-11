Euro zakt verder

AMSTERDAM - De waarde van de euro ten opzichte van de dollar ging maandagochtend opnieuw stevig omlaag. De Europese munt zakte daarbij naar de laagste koers sinds het begin van dit jaar.

Door ANP - 14-11-2016, 9:55 (Update 14-11-2016, 9:55)

De euro bereikte in de ochtendhandel een dieptepunt van 1,0752 dollar, tegen 1,0840 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen op vrijdag. De euro was op 6 januari voor het laatst zo weinig waard, nadat de wisselkoers vorig jaar enkele malen tot ongeveer 1,05 euro was teruggezakt. De waarde van de euro staat onder meer onder druk door de verwachting dat de rente in de Verenigde Staten nog voor het einde van het jaar wordt verhoogd.

Voor de verkiezingen werd er nog op gerekend dat een keuze voor Donald Trump voor zoveel onrust op de markt zou zorgen dat de Fed zijn plannen voor een renteverhoging op de lange baan zou schuiven. Door de gunstige reactie op de markten sinds de verkiezingen van dinsdag is die prognose echter weer uit beeld verdwenen.