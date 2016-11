Zo. Nu eerst een nieuwe slogan

LIESHOUT ( - ) - Bavaria stopt met de bekende slogan 'Zo. Nu eerst een Bavaria'. De Brabantse bierbrouwerij vond het na dertig jaar tijd voor een modernere boodschap en lanceerde maandag zijn nieuwe, internationale reclamecampagne.

Door ANP - 14-11-2016, 11:06 (Update 14-11-2016, 11:06)

De naar eigen zeggen grootste onafhankelijke familiebrouwerij ter wereld wil met de nieuwe slogan 'Welcome to the Family' de kracht van bier als verbindende factor benadrukken. ,,Bier verbroedert en brengt mensen samen. Daarom willen we deze universele boodschap uitdragen. Eerst in Nederland en vervolgens in alle landen waar Bavaria actief is'', zegt marketingdirecteur Pieter Swinkels.

Afgelopen zomer verloor Bavaria een rechtszaak tegen internetbedrijf Your Hosting dat reclame maakte met de slogan 'Zo. nu eerst naar de cloud.' De rechtbank was het in eerste instantie nog met Bavaria eens dat die zin te veel leek op de slogan van Bavaria, maar de brouwer verloor het hoger beroep.