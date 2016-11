'Schade vrachtwagenkartel ruim 100 miljard'

LONDEN - Europese vrachtwagenfabrikanten, waaronder het Nederlandse DAF Trucks, moeten rekening houden met miljardenclaims van bedrijven die de dupe zijn geworden van hun verboden prijsafspraken. Die kunnen oplopen tot in totaal meer dan 100 miljard euro.

Door ANP - 14-11-2016, 13:41 (Update 14-11-2016, 14:37)

Dat stelt het Britse bedrijf Bentham, dat is gespecialiseerd in collectieve rechtszaken tegen valsspelende ondernemingen, en dat namens gedupeerde partijen wil gaan optreden. Bedrijven die tussen 1997 en 2011 trucks hebben gekocht of geleased bij MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco, DAF of Scania, kunnen zich daarvoor aanmelden.

Bentham schat dat de deelnemers aan het kartel in de genoemde periode zo'n 10 miljoen vrachtwagens hebben verkocht. Gemiddeld is daarbij zo'n 10.500 euro per vrachtwagen te veel betaald. Niet eerder leidde een Europese karteluitspraak tot zulke hoge potentiële schadeclaims, aldus het bedrijf.

De Europese Commissie legde de truckbouwers eerder dit jaar al boetes van in totaal 2,9 miljard euro op. DAF moest 752 miljoen euro betalen. MAN ontkwam als verklikker van het kartel aan een boete, maar moet net als de overige deelnemers wel rekening houden met schadeclaims.