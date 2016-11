Piloten Lufthansa dreigen weer met staking

FRANKFURT - Lufthansa is er weer niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met zijn piloten over nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daardoor dreigt opnieuw een staking. Wanneer de vliegers precies het werk neerleggen, wordt 24 uur van tevoren bekendgemaakt, meldde de vakbond Vereinigung Cockpit (VC) maandag.

Door ANP - 14-11-2016, 15:05 (Update 14-11-2016, 15:05)

VC wijst erop dat de piloten bij de Duitse luchtvaartmaatschappij al vijf jaar geen loonsverhoging hebben gehad, terwijl het bedrijf in diezelfde periode meer dan 5 miljard euro winst heeft gemaakt. Lufthansa wil desondanks blijven vasthouden aan een nullijn. Dat is niet langer acceptabel, vindt vakbondsvoorzitter Ilja Schulz.