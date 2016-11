Geen grote koersuitslagen op Wall Street

ANP Geen grote koersuitslagen op Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag halverwege de handelssessie dichtbij de slotstanden van vrijdag. Met een nagenoeg lege beursagenda deden beleggers op Wall Street het relatief rustig aan. Twee grote overnames zorgden wel voor forse koersbewegingen.

Door ANP - 14-11-2016, 19:44 (Update 14-11-2016, 19:44)

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 18.865 punten. De brede S&P 500 noteerde nagenoeg vlak bij 2164 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 5224 punten.

Na de onstuimige verkiezingsweek lijkt de rust op Wall Street teruggekeerd. Handelaren speuren nu vooral naar hints over hoe het beleid van aankomend president Donald Trump eruit komt te zien.

Mentor Graphics

Mentor Graphics won dik 18 procent na de bekendmaking dat het Duitse industrieconcern Siemens 4,5 miljard dollar wil neertellen voor de Amerikaanse maker van industriële software.

Audiospecialist Harman International, onder meer bekend van het merk JBL, werd ruim een kwart meer waard. Techreus Samsung is bereid 8 miljard dollar voor het bedrijf te betalen.

United Health

Grootste stijger in de Dow was zorgverzekeraar United Health die 3,7 procent won. Ook de financiële fondsen JPMorgan Chase en Goldman Sachs deden het goed, met plussen tot 3,5 procent. Visa stond onderaan de lijst met een min van 4,2 procent.

De olieprijzen lieten een daling zien. Oliereuzen Chevron en ExxonMobil zakten mede daardoor tot 1,3 procent omlaag. Amerikaanse olie was 0,5 procent goedkoper bij 43,18 dollar per vat. Brent stond 0,9 procent lager op 44,31 dollar per vat.

Twitter

Het aandeel Twitter noteerde verder 2,3 procent hoger, nadat de activistische investeerder Jana Partners een klein belang in het bedrijf had gemeld. Jana, dat eerder ijverde voor veranderingen bij autoverhuurder Hertz en supermarktbedrijf Safeway, bezit bijna 3 miljoen aandelen Twitter.

De kwartaalcijferperiode loopt op zijn einde. Later deze week komen nog onder meer de retailers Home Depot, Wal-Mart en Best Buy met handelsupdates.

De euro was 1,0755 dollar waard, tegen 1,0724 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.