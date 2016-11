Oproep aan consument om oneerlijke incasso's

ANP Oproep aan consument om oneerlijke incasso's

DEN HAAG - Veel incassobureaus houden zich niet aan de regels en proberen meer geld te innen dan hen toekomt. Daarvoor waarschuwen toezichthouders ACM en AFM via een speciale voorlichtingscampagne. Tegelijkertijd schakelen ze de hulp in van de consument.

Door ANP - 14-11-2016, 23:09 (Update 14-11-2016, 23:09)

,,Het is belangrijk dat consumenten in actie komen tegen onterechte vorderingen'', zegt ACM-bestuurslid Henk Don. ,,Zo voorkomen zij schade voor zichzelf. En het helpt ook om oneerlijke incassopraktijken te stoppen.''

Onderzoek in de incassobranche heeft diverse misstanden aan het licht gebracht. Zo worden regelmatig onterechte vorderingen geïnd, rekenen bureaus te hoge invorderingskosten en wordt er soms ontoelaatbare druk uitgeoefend op de consument. Dit laatste is het geval als zij dreigen met maatregelen die zij niet mogen nemen, zoals inbeslagname van goederen of loon of een dagvaarding. Ook komt het voor dat bureaus zich agressief gedragen.