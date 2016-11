Shell: gasprijs blijft onder druk staan

DEN HAAG - De wereldwijde gasprijzen blijven in de nabije toekomst onder druk staan. Die voorspelling deed de topvrouw van Shell Nederland, Marjan van Loon, dinsdag op een Europese gasconferentie in Den Haag. Enerzijds groeit volgens haar het aanbod van gas, terwijl anderzijds de vraag achterblijft.

Door ANP - 15-11-2016, 12:29 (Update 15-11-2016, 12:29)

Volgens Van Loon zal de concurrentie op de gasmarkt toenemen. Vooral de ontwikkelingen in Azië moeten daarbij nauwlettend in de gaten worden gehouden. In Europa kampen fossiele brandstoffen met een imagoprobleem, wat de vraag naar vloeibaar gemaakt aardgas in de weg zit. Volgens haar is het zelfs zo dat Nederlanders van hun gasaansluiting af willen, ten gunste van hernieuwbare energiebronnen.

Ook merkte ze op dat aardbevingen in Groningen de winning van het gas in die regio voor Shell, die via de NAM in het gebied actief is, niet gemakkelijker maakt.

Volgens Van Loon liggen er verder onder meer kansen voor Shell bij de transport van gas.