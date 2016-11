PostNL weer gewild op positieve beurs

AMSTERDAM - De Europese beurzen toonden dinsdagmiddag een gemengd beeld. In Amsterdam stond PostNL andermaal in de schijnwerpers. De Belgische branchegenoot Bpost is niet van plan te stoppen met zijn pogingen het Nederlandse postbedrijf in te lijven.

Door ANP - 15-11-2016, 15:59 (Update 15-11-2016, 15:59)

De toonaangevende AEX-index stond kort na de opening op Wall Street 0,7 procent hoger op 449,69 punten. De MidKap steeg 0,9 procent tot 645,44 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stonden 0,1 procent in de min. De FTSE in Londen koerste 0,5 procent hoger.

Economische cijfers gaven een gemengd beeld. De Duitse economie, de grootste van de eurozone, groeide afgelopen kwartaal met 0,2 procent. Dat is minder dan in de voorgaande periode. Nederland behoorde met een groei van 0,7 procent tot de koplopers onder de eurolanden, die gemiddeld een groei kenden van 0,3 procent.

AEX

De olieprijzen herstelden wat van de zware verliezen van de afgelopen dagen. Amerikaanse olie werd 3,5 procent duurder bij een prijs van 44,83 dollar per vat. Brentolie werd verhandeld voor 45,88 dollar per vat, een prijsstijging van 3,2 procent.

De aantrekkende olieprijzen zetten aandelen in de olie- en offshorebranche op winst. Koplopers in de AEX waren tankopslagbedrijf Vopak en maritiem dienstverlener SBM Offshore, met winsten van 3,1 en 2,9 procent. Shell kreeg er 2,4 procent bij. Onderaan met 1,9 procent verlies stond verzekeraar Aegon.

Fugro

Bij de middelgrote fondsen kreeg bodemonderzoeker Fugro er 3,6 procent bij. Koploper was evenwel PostNL. Topman Koen Van Gerven van Bpost zei tijdens een bijeenkomst met analisten dat hij PostNL nog niet uit zijn hoofd heeft gezet. De Nederlanders zullen uiteindelijk toehappen, verwacht hij. PostNL won 5,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven leverde Accell bijna 10 procent in. De fietsenfabrikant hield afgelopen kwartaal last van de slechte zomer. Aan het einde van het seizoen moesten meer fietsen met korting worden verkocht om voorraden op te ruimen. Dat drukte de winst bij het moederbedrijf van merken als Gazelle, Sparta en Koga.

De euro was 1,0725 dollar waard, evenveel als bij het slot van de Europese beurzen op maandag.