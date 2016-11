ABN AMRO schrapt opnieuw banen

AMSTERDAM - ABN AMRO voert zijn bezuinigingen verder op en verwacht dat daarbij nog eens 1500 banen verloren gaan. Dat maakte de bank woensdag bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers.

Door ANP - 16-11-2016, 7:18 (Update 16-11-2016, 7:18)

De nieuwe bezuiniging moet zo'n 400 miljoen euro aan besparingen opleveren en komt bovenop de reorganisatieplannen die de afgelopen maanden al zijn gemeld. ABN AMRO verwacht de besparing te kunnen realiseren door verdergaande digitalisering van werkzaamheden en door efficiënter te gaan werken. De operatie kost dit kwartaal naar verwachting 150 à 175 miljoen euro.

ABN AMRO zag zijn nettowinst vorig kwartaal met bijna een vijfde stijgen, naar 607 miljoen euro. De eerste negen maanden van dit jaar leverden een plus op van 1,7 miljard euro. Dat is 5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.