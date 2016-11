'Kil scenario bij ABN AMRO'

AMSTERDAM - Het reorganisatiescenario bij ABN AMRO is kil. Dat zegt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, woensdag in een reactie. ,,We houden het niet tegen, maar het past niet bij het beeld dat door minister Dijsselbloem werd geschetst over wat de nieuwe maatschappelijk betrokken bank zou moeten uitstralen'', vindt hij.

Door ANP - 16-11-2016, 9:04 (Update 16-11-2016, 9:04)

De vakbondsman noemde het opmerkelijk dat de nieuwe reorganisatie nog begonnen wordt door de vertrekkende topman Gerrit Zalm. ,,Het is bijzonder dat je tijdens een wisseling van de wacht ontslagen wordt. Dat is normaal bij een nieuwe topman, met een nieuwe strategie'', stelde hij.

FNV Finance spreekt van een estafetterace tussen banken. ,,De ene reorganisatie na de andere en alle banken volgen elkaar op. Zo blijft er niets over van het Nederlandse bankenwezen'', aldus bestuurder Bob Bolte. Voor de werknemers in de financiële sector betekent dit continue onzekerheid over baan en toekomst, zo merkt hij op. ,,We willen snel meer duidelijkheid zodat de werknemers weten waar ze aan toe zijn.''