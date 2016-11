ABN AMRO zakt in positieve AEX

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is de handelssessie woensdag met winst begonnen. ABN AMRO en Delta Lloyd waren blikvangers aan het Damrak door de presentatie van handelsberichten. Bij de middelgrote fondsen schoot de producent van voedingsingrediënten en chemicaliën Corbion omhoog.

Door ANP - 16-11-2016, 9:18 (Update 16-11-2016, 9:18)

De AEX stond kort na de openingsbel 0,5 procent hoger op 452,85 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 650,61 punten. De graadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent, Frankfurt zakte 0,1 procent.

ABN AMRO zakte 1,4 procent. De bank, die zijn winst afgelopen kwartaal bijna een vijfde hoger zag uitvallen, maakte bekend zijn bezuinigingen verder op te voeren. Daardoor gaan nog eens 1500 banen verloren. De nieuwe bezuiniging moet zo'n 400 miljoen euro aan besparingen opleveren en komt bovenop de reorganisatieplannen die de afgelopen maanden al zijn gemeld.

Delta Lloyd won in de MidKap 0,4 procent. De verzekeraar gaf onder meer aan in gesprek te blijven met NN Group over diens voorgenomen overnamebod op het bedrijf. Corbion was bij de middelgrote fondsen veruit de grootste stijger met een plus van 7,4 procent, nadat het een samenwerking met oliebedrijf Total had aangekondigd.