ANP Hugo Boss gooit merken overboord

METZINGEN - Hugo Boss schrapt twee merken en opent minder nieuwe winkels dan eerder gezegd. Het Duitse modehuis deed woensdag zijn nieuwe strategie uit de doeken, waarbij de nadruk meer komt te liggen op de productie van casual en zakelijke kleding.

Door ANP - 16-11-2016, 10:19 (Update 16-11-2016, 10:19)

Dit betekent onder meer dat de merken Boss Orange en Boss Green verdwijnen. Het bedrijf wil verder zijn online-activiteiten uitbreiden. Kleding voor vrouwen zal bij het bedrijf een lagere prioriteit krijgen. Tijdens de modeshows in New York volgend jaar zal Hugo Boss bijvoorbeeld geen nieuwe vrouwenlijn presenteren. Topman Mark Langer, die sinds enkele maanden aan het roer staat bij de noodlijdende onderneming, sprak over 2017 als een overgangsjaar. In 2018 moet Hugo Boss weer groeien.

Voor het lopende boekjaar voorziet het modehuis een daling van de operationele winst met 17 tot 23 procent. Daarbij zal de omzet 3 procent lager uitvallen. Hugo Boss handhaafde daarbij zijn besparingsdoel van 65 miljoen euro.