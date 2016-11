Wall Street beëindigt winstreeks

NEW YORK - De Dow-Jonesindex is woensdag voor het eerst in lange tijd weer eens met verlies gesloten. De toonaangevende graadmeter in de Verenigde Staten sloot hiervoor zeven handelsdagen op rij met winst, waarvan de laatste vier op recordstanden. Beleggers deden het rustig aan en verwerken onder meer kwartaalupdates van enkele bedrijven.

Door ANP - 16-11-2016, 21:35 (Update 16-11-2016, 22:16)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 18.868,14 punten. De bredere S&P 500 daalde eveneens 0,2 procent tot 2176,94 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 5294,59 punten.

Onder meer de winkelbedrijven Target en Lowe's stonden in de schijnwerpers. Target won 6,4 procent, nadat het de winstverwachting voor het hele jaar had verhoogd. Klusketen Lowe's kwam juist met minder rooskleurig voorspellingen voor 2016 en verloor 3 procent aan beurswaarde.

LinkedIn steeg 1,3 procent op berichten dat techreus Microsoft bereid is concessies te doen aan Europese mededingingsautoriteiten voor de overname van de sociaalnetwerksite. Dat moet de eerder dit jaar aangekondigde deal, met een waarde van 26 miljard dollar, dichterbij brengen.

Walt Disney dikte 1,5 procent aan na een positief analistenrapport. Deutsche bank heeft veel vertrouwen in de tv- en filmtak van het bedrijf. Het aandeel H&R Block ging juist met 7 procent omlaag na een negatief advies van analisten. Na het sluiten van de beurs komt IT-bedrijf Cisco Systems nog met cijfers.

Het aandeel Boeing ging net als een dag eerder omlaag. De vliegtuigbouwer maakte bekend circa 500 banen te schrappen in de komende vijf jaar. Het aandeel verloor 1,1 procent, na een verlies van ook al ruim 1 procent een dag eerder nadat luchtvaartmaatschappij United Airlines een order voor meer dan zestig 737-toestellen op de lange baan schoof.

Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 45,48 dollar per vat. De prijs van Brentolie zakte 1 procent naar 46,46 dollar per vat. De euro was 1,0683 dollar waard, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.