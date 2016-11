Verdere groei investeringen

DEN HAAG - De investeringen in Nederland zijn in september met 9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 17-11-2016, 6:43 (Update 17-11-2016, 6:43)

De stijging is wat kleiner dan een maand eerder. De groei is vooral toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen en vliegtuigen. Verder is meer geïnvesteerd in infrastructuur en machines. De investeringen in personenauto’s krompen, aldus het statistiekbureau.

Volgens de CBS zijn de condities voor de investeringen in november gunstiger dan in september en oktober.