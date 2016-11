Staat haalt ruim 1,3 miljard op met pluk ABN

DEN HAAG - De Nederlandse Staat heeft ruim 1,3 miljard euro opgehaald met de verdere afbouw van zijn belang in ABN AMRO. Dat maakte NLFI, de instantie die de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, donderdag bekend.

Door ANP - 17-11-2016, 6:56 (Update 17-11-2016, 6:56)

Het belang van de overheid in ABN AMRO werd verkleind van 77 procent naar 70 procent. Daarvoor werden 65 miljoen certificaten van aandelen in de verkoop gedaan, tegen een prijs van 20,40 euro per certificaat.

ABN AMRO, dat tijdens de kredietcrisis van 2008 werd genationaliseerd, keerde op 20 november 2015 terug op de beurs in Amsterdam. Daarbij werd een belang van 23 procent verkocht.

De nieuwe transactie wordt naar verwachting op 21 november afgerond. Op die dag begint ook een periode van negentig dagen waarin NLFI geen extra certificaten mag verkopen. Het is de bedoeling dat het overheidsbelang in ABN AMRO geleidelijk verder wordt afgebouwd.