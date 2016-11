Nikkei maakt pas op de plaats

TOKIO - De beurs in Tokio is donderdag nagenoeg vlak gesloten, na de flinke winst van een dag eerder. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in Azië bewogen rond de slotstanden van woensdag. Beleggers maakten pas op de plaats in afwachting van onder meer een voorraad Amerikaanse economische cijfers die later op de dag naar buiten komen.

Door ANP - 17-11-2016, 7:41 (Update 17-11-2016, 7:41)

Verder biedt Fed-president Janet Yellen donderdag mogelijk wat meer inzicht in de kans op een renteverhoging in de VS later dit jaar. De voorzitter van de Amerikaanse koepel van centrale banken spreekt in Washington het Congres toe, voor het eerst sinds de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. De baas van de centrale bank van Japan liet vooruitlopend op een mogelijke Amerikaanse rentestap alvast weten dat het niet zo is dat de belangrijkste rentetarieven in Japan dan automatisch ook omhooggaan.

De Japanse Nikkei-index sloot vrijwel onveranderd op 17.862,63 punten. De Kospi in Seoul won 0,1 procent en in Sydney eindigde de All Ordinaries 0,2 procent hoger. De Hang Seng stond tussentijds vrijwel vlak.