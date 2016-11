Kleine vertraging overname Van Gansewinkel

LONDEN - De overname van het Nederlandse afvalbedrijf Van Gansewinkel loopt een kleine vertraging op. De Britse afvaldienstverlener Shanks Group verwacht dat toezichthouders in Nederland en België zich begin 2017 zullen uitspreken over de voorgenomen fusie met het Nederlandse afvalbedrijf. Eerder rekenden de twee erop dat de toezichthouders zich eerder zouden uitspreken en rekenden ze op afronding van de deal in december.

Door ANP - 17-11-2016, 9:34 (Update 17-11-2016, 9:34)

Dat meldde Shanks donderdag in een tussentijds handelsbericht. Aandeelhouders van beide partijen hebben inmiddels al hun akkoord gegeven. Shanks en Van Gansewinkel maakten eerder bekend samen te gaan. De aandeelhouders van Van Gansewinkel ontvangen in totaal 366 miljoen euro in contanten van Shanks. Daarnaast krijgen ze een belang van 23,8 procent in het fusiebedrijf. De overname vertegenwoordigt zo een totale waarde van 562 miljoen euro.

Volgens Shanks verlopen de voorbereidingen voor de integratie volgens plan, waaronder de oprichting van een nieuw merk. Shanks behaalde in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een omzet van ruim 348 miljoen Britse pond, zo bleek verder. De onderliggende winst voor belasting kwam uit op 14,4 miljoen pond.