NN, ABN en Ahold blikvangers in lagere AEX

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen schommelden donderdag in de ochtendhandel tussen winst en verlies. In Amsterdam waren Ahold Delhaize en ABN AMRO opvallende verliezers, terwijl verzekeraar NN Group beloond werd voor zijn kwartaalcijfers.

Door ANP - 17-11-2016, 11:43 (Update 17-11-2016, 11:43)

De AEX-index stond rond 11.35 uur 0,4 procent in de min op 448,02 punten. De MidKap zakte 0,1 procent naar 649,31 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt gingen 0,1 en 0,4 procent omlaag. De FTSE-index in Londen kreeg er 0,2 procent bij.

Ahold Delhaize stond met een verlies van 3,1 procent onderaan de AEX. Uit de eerste gezamenlijke cijfers van het fusiebedrijf bleek dat de omzet de afgelopen maanden minder sterk is gegroeid dan analisten hadden voorspeld. De operationele winst kwam daarbij ook een fractie lager uit dan verwacht.

ABN AMRO leverde 2,7 procent in. De Staat heeft zijn belang in de bank verkleind naar 70 procent door de verkoop van 65 miljoen certificaten van aandelen voor 1,3 miljard euro.

Verzekeraar NN Group voerde de lijst van 25 hoofdfondsen aan met een winst van 1,3 procent. De verzekeraar heeft afgelopen kwartaal zijn resultaten verbeterd, ondanks de zeer lage rente en de onzekere marktomstandigheden. Het bedrijf liet verder weten dat er nog veel werk te doen is, voordat een hoger bod op Delta Lloyd (min 0,8 procent) kan worden overwogen.

Bij de kleinere bedrijven verloor metaalspecialist AMG ruim 6 procent, na de verkoop van een groot aantal aandelen door grootaandeelhouder RWC.

Royal Mail leverde in Londen ruim 6 procent in na de publicatie van zijn kwartaalresultaten. Het postbedrijf zag de winst dalen en liet weten zijn bezuinigingen op te voeren.

In Frankfurt werd Henkel 1,5 procent minder waard. Het moederbedrijf van merken als Schwarzkopf, Persil en Pritt rondde verkoop van zijn zonnebranddivisie af en liet weten zich voortaan te richten op zijn tien grootste merken.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent naar 45,72 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder, bij 46,83 dollar bij vat. De euro werd voor 1,0730 dollar verhandeld, tegen 1,0695 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.