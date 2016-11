Bpost wil praten met PostNL

BRUSSEL - Het Belgische Bpost blijft bij postbedrijf PostNL aandringen om de mogelijkheid van een fusie te bekijken. In een brief wordt PostNL uitgenodigd om toch samen rond de tafel te gaan zitten, aldus Bpost donderdag in een verklaring.

Door ANP - 17-11-2016, 18:55 (Update 17-11-2016, 18:55)

Bpost lanceerde twee weken geleden een overnamevoorstel op zijn Nederlandse branchegenoot, van circa 2,5 miljard euro. Het bedrijf benadrukte dat er alleen een concreet bod zou volgen indien PostNL met het voorstel zou instemmen. PostNL wees het voorstel af.

Als antwoord op de afwijzing van PostNL (per brief), heeft Bpost nu een brief teruggestuurd. Daarin wordt geantwoord op ,,bezorgdheden en vragen" van PostNL. Bpost nodigt de onderneming bovendien uit om in gesprek te gaan over het voorstel tot combinatie.

Indianenverhaal

De Belgische minister van Telecom en Post, Alexander De Croo noemde het een ,,indianenverhaal" dat de Belgische staat, in geval van een overname van PostNL door Bpost, als een soort donkere schaduw over de Nederlandse belangen zou hangen en België zou bevoordelen. ,,Dat is niet zo", aldus de minister. ,,De bestuursstructuur laat dat niet toe. De Nederlandse bezorgdheid voor inmenging door de Belgische staat is volledig onterecht."

De Croo werd in het Belgische parlement aan de tand gevoeld over de ontmoeting die hij woensdag had met de Nederlandse minister van Economische Zaken Henk Kamp.