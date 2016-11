Transavia laat groeiambities niet varen

ANP Transavia laat groeiambities niet varen

SCHIPHOL - Luchtvaartmaatschappij Transavia blijft bij de groeiambities die het bedrijf vorig jaar uitsprak. Ook nu plannen om elders in Europa op grote schaal de vleugels uit te slaan overboord zijn gezet. Dat zegt directeur Mattijs ten Brink van de Nederlandse tak van de prijsvechter in een gesprek met het ANP.

Door ANP - 18-11-2016, 7:31 (Update 18-11-2016, 7:31)

Moederbedrijf Air France-KLM zag Transavia tot voor kort als een instrument om in heel Europa de strijd aan te gaan met veel grotere prijsvechters als Ryanair en easyJet. Maar onlangs werd besloten dat groei buiten Nederland en Frankrijk geen prioriteit meer heeft. ,,We moeten keuzes maken'', vindt ook Ten Brink. ,,Net zoals anderen dat doen. WizzAir bijvoorbeeld richt zich vooral op Oost-Europa, Vueling op Zuid-Europa.''

Voor de Nederlandse tak van Transavia, die deze week het vijftigjarig bestaan vierde, verandert volgens Ten Brink weinig. Ook de vluchten met München als uitvalsbasis, waar eerder dit jaar mee werd begonnen, gaan voorlopig door. Ten Brink moet wel erkennen dat het bedrijf wellicht heeft onderschat hoe conservatief de Zuid-Duitse markt is. ,,Het duurt langer dan wij dachten om daar naamsbekendheid op te bouwen.''

Doelen

Begin vorig jaar sprak Transavia de ambitie uit het aantal passagiers in vijf jaar tijd met ruim de helft op te voeren tot 10 miljoen en de omzet tot 1 miljard euro. Die doelen staan nog altijd. ,,En we gaan al aardig in die richting, met dit jaar 10 procent meer passagiers'', aldus Ten Brink. Ook mikt Transavia er nog altijd op in 2017 uit de rode cijfers te klimmen.

In eigen land moet onder meer een verbreding van de klantenkring voor groei zorgen. Waar Transavia groot is geworden als vakantievlieger, slaagt het er de laatste tijd in ook zakenreizigers aan zich te binden. ,,Niet zozeer het type met een koffertje en een grijs pak'', verduidelijkt Ten Brink. ,,Maar eerder met een laptop en een spijkerbroek.'' Een goede dienstverlening waarbij de nieuwste technologie wordt ingezet, helpt daar volgens de topman bij.

Zo krijgen passagiers binnenkort de mogelijkheid om bijvoorbeeld kranten en muziek naar hun eigen smartphone of tablet te streamen. En een vernieuwde app moet ervoor zorgen dat zij sneller en vollediger worden geïnformeerd over hun vlucht en eventuele verstoringen.