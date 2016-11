'Sint heeft het wat breder'

AMSTERDAM - Sinterklaas geeft dit jaar naar verwachting meer geld uit aan cadeautjes en snoepgoed. Detailhandel Nederland verwacht dat de sinterklaasopbrengsten 2 procent hoger zullen uitvallen dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de aantrekkende economie en een opmaat voor feestmaand december, aldus de spreekbuis van Nederlandse winkeliers.

Door ANP - 18-11-2016, 7:43 (Update 18-11-2016, 7:43)

Op de verlanglijstjes nemen knutselspullen en bordspellen een prominente rol in. Ook Lego is traditiegetrouw favoriet bij de kinderen. Daarnaast is het elektronische bordspel 'Escape Room The Game' een hit. Doordat 5 december op een maandag valt hebben consumenten dit jaar het hele weekeinde om inkopen te doen. Detailhandel Nederland verwacht om die reden topdrukte op de zaterdag en zondag voorafgaand aan pakjesavond.

In november wordt volgens Detailhandel Nederland twee keer meer speelgoed verkocht dan in een gemiddelde maand. Circa de helft van het speelgoed wordt daarbij verkocht via de webwinkel.

De bevindingen van Detailhandel Nederland staan overigens haaks op de conclusie van Q&A. Op basis van een enquête waaraan ruim 1500 Nederlandse consumenten hebben meegedaan, concludeerde het onderzoeksbureau dat de totale bestedingen waarschijnlijk zo'n 2 procent lager zullen uitvallen. De groep mensen die zegt voor het kinderfeest cadeautjes te kopen is volgens het onderzoeksbureau wel iets groter geworden.