Volkswagen schrapt 30.000 banen na dieselgate

WOLFSBURG - Volkswagen heeft overeenstemming bereikt met de vakbonden over het schrappen van 30.000 banen in de komende vier jaar. De autobouwer creëert in dezelfde periode zo'n 9000 nieuwe banen door te investeren in onder meer elektrisch rijden. Dat bevestigde het concern vrijdagochtend in een persconferentie.

Door ANP - 18-11-2016, 8:56 (Update 18-11-2016, 10:33)

De reorganisatie moet na het recente dieselschandaal een jaarlijkse kostenbesparing van 3,7 miljard euro opleveren om de winstmarge op te krikken van 1,6 procent naar 4 procent. Volkswagen gaf vorig jaar toe op grote schaal te hebben gesjoemeld om de uitstoot van dieselmotoren rooskleuriger voor te wenden. De nasleep daarvan kost vele miljarden euro's.

Bij Volkswagen werken wereldwijd zo'n 624.000 mensen. Het grootste deel van het banenverlies, zo'n 23.000 functies, zou in Duitsland plaatsvinden. De overige banen verdwijnen vooral in Argentinië en Brazilië.

Bonden

Met de banenreductie, die zonder gedwongen ontslagen moet worden behaald, wordt ook de transitie naar elektrische auto's en zelfrijdende voertuigen gefinancierd. De bonden hadden erop aangedrongen dat met die innovatie ook nieuwe banen in Duitsland worden gecreëerd.

Volkswagen gaat onder meer twee volledig elektrische auto's produceren in fabrieken in Wolfsburg en Zwickau. Het doel is om in 2025 jaarlijks 3 miljoen elektrische auto's van de lopende band te laten rollen. Daarnaast wordt ingezet op diensten als autodelen.