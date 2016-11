Rustige opening op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met kleine uitslagen aan de laatste sessie van de week begonnen. De dure dollar zet onder meer de koersen van exporterende bedrijven wat onder druk. Verder opende een aantal bedrijven de boeken.

Door ANP - 18-11-2016, 15:42 (Update 18-11-2016, 15:42)

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel nagenoeg onveranderd op 19.906 punten. De brede S&P 500 stond 0,1 procent hoger op 2189 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq stond 0,2 procent in de plus op 5343 punten.

Kledingketen Gap ging bij de openingsbel ruim 9 procent omlaag nadat het met zwakke vooruitzichten was gekomen. Branchegenoot Abercrombie & Fitch wist evenmin te overtuigen met zijn kwartaalcijfers en verloor ruim 10 procent.

Salesforce.com verhoogde juist zijn verwachtingen voor het hele jaar, na een onverwacht hoge omzet over het afgelopen kwartaal. Het werd daarvoor door beleggers beloond, getuige de winst van 6 procent kort na de openingsbel.