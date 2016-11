Klein stapje terug op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten zijn vrijdag met kleine verliezen het weekeinde ingegaan. In Amsterdam ging PostNL flink omlaag nadat het postbedrijf opnieuw de avances van zijn Belgische branchegenoot Bpost had afgewezen.

Door ANP - 18-11-2016, 17:55 (Update 18-11-2016, 17:55)

De AEX-index sloot 0,3 procent lager op 450,68 punten. De MidKap daalde eveneens 0,3 procent, tot 648,33 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen tussen de 0,2 en 0,5 procent lager de handel uit.

Beleggers kauwden onder meer op uitspraken van centrale bankiers. Fed-president Janet Yellen zei donderdag al dat de rente in de VS mogelijk snel omhoog zal gaan. ECB-president Mario Draghi leek vrijdag juist voor te sorteren op verlenging van de huidige stimuleringsmaatregelen in de eurozone. Volgens hem zijn er nog weinig tekenen van een krachtig herstel van de inflatie richting het beoogde doel.

Geen interesse

Sterkste daler in de AEX met een verlies van 2,5 procent was Ahold Delhaize, na een afwaardering door analisten van Deutsche Bank. Het supermarktconcern leverde donderdag ook al flink in na slecht ontvangen kwartaalcijfers. KPN verloor 1,7 procent nadat topman Eelco Blok had gezegd dat het telecombedrijf momenteel geen interesse heeft in een fusie of overname.

Bij de middelgrote fondsen stond PostNL onderaan met een min van 4,2 procent. Het bedrijf liet weten geen heil te zien in onderhandelingen met Bpost over een mogelijke overname. Het wees er onder meer op dat de Belgen niets hebben veranderd aan hun oorspronkelijke bod, dat als onvoldoende werd beoordeeld.

Reorganisatie

Volkswagen werd in Frankfurt 0,3 procent minder waard. Het autoconcern kondigde een reorganisatie aan die de komende vijf jaar zo'n 30.000 banen kost. In Zürich leverde cementreus LafargeHolcim 1,6 procent in nadat het concern de verwachtingen voor de komende jaren had verlaagd.

De euro was 1,0590 dollar waard, tegen 1,0660 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag. Vrijdagochtend bereikte de munt met 1,0582 dollar de laagste waarde ten opzichte van de dollar van dit jaar. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent naar 45,17 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper en kostte 46,38 dollar per vat.